WEERBERICHT. Zwaarbewolkte en regenachtige start van de week met opvallend zachtere temperaturen, gedaan met sneeuwpret in de Oostkantons

De dag begint vandaag zwaarbewolkt en regenachtig, meldt het KMI. Later wordt het droger vanaf het zuiden met enkele opklaringen. In het noordwesten kan het nog regenen. De temperaturen zijn zoals aangekondigd veel zachter dan de voorbije dagen: vandaag liggen de maxima tussen 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Laag-België. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Maandagavond en -nacht blijft het aanvankelijk droog, maar later gaat het opnieuw regenen. De minima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Laag-België. De wind blijft matig tot vrij krachtig waaien met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Ook dinsdag kent een zwaarbewolkte en regenachtige start, waarna het droger wordt met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden elders. Het gaat matig tot vrij krachtig waaien met rukwinden tot 55 kilometer per uur, maar in de namiddag neemt de wind af.

Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de namiddag komen er meer wolken opzetten. Het word iets kouder met maxima tussen 4 graden in de Ardennen en 9 graden in de lage gebieden. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Doorheen de week wordt het weer een paar graden warmer, met waarden tot 13 graden in het centrum van het land.

Wintersportcentra in Oostkantons gesloten

De wintersportcentra in de Oostkantons hebben vandaag allemaal opnieuw de deuren gesloten. Terwijl in Ovifat de afgelopen dagen nog een alpijnse skipiste en een rodelpiste open waren - dankzij sneeuwkanonnen en de koude - dwarsboomden regen en dooi de wintersportplannen. Er ligt nog een sneeuwlaag van circa 15 cm op de alpijnse skipiste, maar de sneeuwkwaliteit is onvoldoende om te kunnen skiën.

