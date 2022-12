WEERBERICHT. Zwaarbewolkte dag met soms intense regen, maxima tot elf graden

RECONSTRUC­TIE. Hoe kon het gister­avond zo fout lopen op de weg? “Wanneer het regent en vriest tegelijk, heeft strooien weinig zin”

Het KMI had gewaarschuwd met code oranje en voor het eerst deze winter werd het winteractieprotocol geactiveerd. En toch werd het gisteravond spekglad op de weg, met meer dan 100 ongevallen als gevolg. Kwamen de waarschuwingen dan te laat? En werd er wel genoeg gestrooid? Volgens weerman David Dehenauw was de ijzel zelfs de weermodellen te snel af. De verkeerspolitie wijst naar het Agentschap Wegen en Verkeer: “Als het volgens hen niet opportuun is om te strooien, dan is dat zo”.

19 december