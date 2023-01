WEERBERICHT. Zwaarbewolkte dag met perioden van regen, temperaturen tot 12 graden

Een storing trekt vandaag van west naar oost over ons land. Het wordt daarbij zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het in het noordwesten van het land grotendeels droog met enkele opklaringen. Het wordt opnieuw zeer zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en komende nacht is het zwaarbewolkt met eerst kans op wat regen over het noordwesten. Na middernacht wordt het droog en ontwikkelen er zich opklaringen. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 graden in het westen.

In Vlaanderen krijgen we morgen eerst wisselend bewolkt weer, over het zuiden van het land is het zwaarbewolkt met lage wolken. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het westen, gevolgd door een regenzone in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 6 en 9 graden over het zuiden van het land en 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Zondag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. We halen maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in de Kempen.

Maandag wordt het iets kouder met maxima van 3 of 4 graden in de Ardennen tot 8 graden in het Vlaamse binnenland. We krijgen een afwisseling van zon en wolkenvelden met buien.