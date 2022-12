WEERBERICHT. Warmste oudejaar ooit op komst, maar feesten doe je beter binnen: KMI verwacht regen en rukwinden

“In 2021 haalden we nog 14 graden op oudejaar”, gaat hij verder. “Als we daar boven gaan, hebben we sowieso een dagrecord. Het behoort zeker tot de mogelijkheden met de huidige voorspellingen.” De dagrecords de dagen vóór oudejaar staan op 14,2 graden (30 december) en 13,8 graden (29 december). “Het kan dus 14 graden worden in deze periode, maar 15 of 16 graden is echt heel uitzonderlijk”, zegt hij. Voor morgen kunnen we rond de middag al rond 16 à 17 graden komen.