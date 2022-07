WEERBERICHT. Verschroeiende hitte op komst, weerman David Dehenauw waarschuwt voor brandgevaar in de natuur

Vandaag is het nog aangenaam warm met temperaturen tussen 25 graden en 29 graden, maar vanaf morgen wordt het nog een pak warmer. Morgen en dinsdag geldt er voor bijna het hele land code oranje omwille van de hitte. Onze weerman David Dehenauw voorspelt temperaturen tot 39 graden, zelfs een lokale 40 graden is niet onmogelijk. “Opletten voor brandgevaar in de natuur bij deze temperaturen.”

Vanavond en vannacht verlopen rustig en veelal helder bij minima van 8 tot 17 graden en een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Morgen is het zonnig met wat hoge bewolking, die tegen het einde van de dag opnieuw verdwijnt. Het wordt zeer warm met maxima van 30 graden in de Hoge Ardennen tot 36 graden vlak bij de Franse grens. Aan zee wordt de wind noordoostelijk in de namiddag, waardoor daar het kwik blijft steken tussen 25 en 31 graden.

Dinsdag warmste dag

Zoals de voorbije dagen al aangekondigd, wordt dinsdag de warmste dag, met maxima rond 33 of 34 graden in de Ardennen en van 37 tot 39 graden in de andere streken. Zeer lokaal is 40 graden niet uitgesloten in de gebieden nabij de Franse grens. Ook aan zee kan het kwik zeer hoog oplopen. Het is zonnig met pas tegen het einde van de dag enkele hoge wolkensluiers vanaf de Franse grens.

Dehenauw waarschuwt bij zulke hoge temperaturen in combinatie met wind en droogte voor brand in de natuur. Daarnaast is het ook opletten geblazen voor onze huisdieren: “De dieren moeten voldoende water en beschutting hebben”.

Woensdag bereikt minder warme en onstabielere lucht ons land. Het wordt wisselend bewolkt met kans op enkele buien, mogelijk onweerachtig. De maxima schommelen op de meeste plaatsen rond 26 of 27 graden. Ook de rest van de week wordt het koeler.

Bekijk ook: zonnige zondag met temperaturen tot 28 graden in binnenland

Donderdag is het wisselend bewolkt, met later op de dag meer opklaringen. Het wordt nog ruim 25 graden in het centrum.

Vrijdag krijgen we eerst vaak zonnig weer, maar later meer wolken vanaf het zuidwesten, met tegen de avond een toenemende kans op een lokale bui vanuit Frankrijk. Het wordt wederom zo’n 25 graden in het centrum van het land.

Zaterdag is het eerst vaak bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. In de loop van de namiddag neemt de kans op buien af en worden de opklaringen breder. De maxima halen nog zo’n 22 à 23 graden in het centrum.

Hoe koel je het best af op hete dagen? Bekijk hieronder enkele tips van dokter Servaas Bingé

Code oranje

Volgens de huidige voorspellingen zal er in zowat het hele land maandag en dinsdag code oranje gelden voor hitte. Maandag zijn de uitzonderingen de kust met code groen en code geel in de provincies Luik en Namen. Dinsdag geldt voor het hele land code oranje, meldt het KMI. Vanaf woensdag geldt opnieuw voor het hele land code groen.

Volledig scherm KMI kondigt code oranje af vanaf maandag © KMI

Bij code geel wordt oudere en zwakkere mensen aangeraden meer te drinken en niet in rechtstreeks zonlicht te komen. Waakzaamheid is geboden, volgens het KMI.

Code oranje wil zeggen dat het voor iedereen noodzakelijk is maatregelen te nemen. Die zijn: regelmatig drinken, lichter kleden, koelere ruimten opzoeken overdag, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, kiezen voor licht verteerbaar voedsel in kleinere porties en tot slot ramen en deuren gesloten houden om geen warmte te laten binnenkomen.

In 2019 en 2020 kondigde het KMI code rood af wegens hitte. In de zomer van 2021 werden geen hittewaarschuwingen uitgestuurd.

NMBS schrapt treinen

Als gevolg van de aangekondigde hitte zal de NMBS komende dinsdag 34 piekuurtreinen schrappen. Het gaat om treinen die overdag buiten in volle zon geparkeerd staan, of om treinmaterieel dat te gevoelig is voor extreme hitte.

Ook preventief worden de depannageploegen versterkt, met extra personeel dat gespecialiseerd is in ventilatie en airco. Bovendien worden de ventilatie- en aircosystemen extra gecontroleerd. Dat geldt ook voor de sporen, de wissels, de bovenleiding en de klimaatregeling van de elektrische installaties en datacenters. Zo kan door de hitte het metaal van de sporen uitzetten.

Lees ook:

Volledig scherm Onze weerman David Dehenauw waarschuwt voor brand in de natuur bij deze temperaturen. © AFP/VTM NIEUWS