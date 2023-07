WEERBERICHT. Vandaag en morgen nog warme zomerdagen, vanaf woensdag koelt het af

De week start in de meeste streken vandaag zonnig, met uitzondering van het oosten van het land, waar mogelijk wat lage wolkenvelden of mistbanken voorkomen. In de loop van de dag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 28 graden over het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot matig uit overwegend zuidwestelijke richtingen, zegt het KMI.

Gisteren verliep nog broeierig heet en eerder onstuimig, met hier en daar onweer dat luid knallend losbarstte. De echt zeer felle onweersbuien waarvoor gewaarschuwd was, sloegen wel minder toe dan gevreesd. Onze weerman David Dehenauw sprak gisterenavond in ‘VTM Nieuws’ van een “vals alarm”, maar wees erop dat het KMI de procedures correct gevolgd heeft. “Bijna alle weerkaarten gaven de kans op felle onweersbuien en grote hagelbollen aan”, zei hij. Hij gaf ook mee dat er met onweer “steeds onzekerheid gepaard gaat”.

KIJK. Was waarschuwing voor onweer gisteren overdreven? Weerman David Dehenauw legt uit

Komende nacht wordt het veelal helder met hoogstens enkele hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 13 en 18 graden. De wind is eerst zwak en variabel, maar wordt matig uit het zuiden.

Morgen verwachten we vaak zonnig weer met in de loop van de namiddag wat meer bewolking. Over het uiterste zuidoosten kan er in de loop van de namiddag of ‘s avonds een onweersbui tot ontwikkeling komen. Elders blijft het wellicht droog en is het pas dinsdagnacht dat de kans op regen vanaf het westen vergroot. Het wordt warm bij maxima van 25 graden aan zee tot 30 graden of eventueel iets meer in de Kempen en in het uiterste zuidoosten. Er waait een matige en aan zee later overdag soms een vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen.

Vanaf woensdag is het koeler en wisselend bewolkt met soms enkele buien. Later in de namiddag wordt het overwegend droog met breder wordende opklaringen vanaf het westen. De temperaturen zakken tot maxima van 22 graden in het centrum. Er waait ook een behoorlijk strakke wind uit west tot zuidwest.

Donderdag wisselen zon en wolken elkaar af met tussendoor enkele buien. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een matige en aan de kust soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Vrijdag is het overwegend droog met brede opklaringen. Het wordt enkele graden warmer met maxima van 22 tot 26 graden. De wind is zwak of matig uit zuidwestelijke tot veranderlijke richtingen.

KIJK OOK. Geen grote hagelbollen, wel op sommige plaatsen schade door blikseminslagen