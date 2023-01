WEERBERICHT. Vanavond en morgen code geel in heel het land: hevige regenbuien en rukwinden tot 80 km per uur

Er trekt woensdagavond en donderdag een buienzone door het land, met neerslaghoeveelheden die kunnen oplopen tussen 20 en 40 liter per kubieke meter of lokaal zelfs meer. Het KMI kondigt dan ook code geel af voor regen van 19.00 uur woensdagavond tot donderdagavond 20.00 uur en dit voor het hele land. De maximum temperaturen schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en plaatselijk 11 graden in Vlaanderen.

In de loop van woensdagnacht en donderdag waait er een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur. In de loop van donderdagnamiddag neemt de naar het westzuidwesten draaiende wind in kracht af. Code geel voor wind geldt van 04.00 uur woensdagnacht tot donderdag 14.00 uur, ook voor het hele land. De ene neerslagzone verlaat woensdagochtend via het oosten het land, maar er is al een nieuwe buienzone op komst. Dat voorspelt het KMI.

Morgen bevindt er zich tijdelijk een lagedrukkern boven het zuiden van de Noordzee zodat er boven ons land nog flink wat regen valt en het stevig gaat waaien. Het is zeer zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 12 graden in Laag- België.