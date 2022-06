WEERBERICHT. Ook dit weekend wisselvallig weer met kans op onweerachtige buien

Vandaag is er in het hele land kans op felle buien , met veel neerslag, onweer en hagel, en windstoten tussen de 50 en 60 km/uur. In het weekend is er weinig beterschap: ook dan wordt het eerder wisselvallig, met kans op onweer.

Deze namiddag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Er is kans op onweerachtige buien, meldt het KMI. Tijdens een onweer kan er veel neerslag op korte tijd vallen. Er is ook lokaal kans op hagel en rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

's Avonds zijn er nog lokale onweerachtige buien mogelijk. Later op de avond en in de eerste helft van de nacht wordt het droog met soms brede opklaringen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf het westen opnieuw toe, maar het blijft in de meeste streken droog. De minima gaan van 11 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in Laag-België.

Zaterdag is het eerst wisselend bewolkt met enkele lokale buitjes. In de namiddag neemt de bewolking toe en op het eind van de namiddag bereikt een onweerachtige neerslagzone ons land nabij de Franse grens. We halen maxima tussen 20 en 25 graden.

Zaterdagavond en in de eerste deel van de nacht hangt er veel bewolking en trekt een onweerachtige neerslagzone van over Frankrijk ons land in. Er kan langdurige regen vallen en/of onweersbuien. Tijdens deze buien kan er lokaal veel neerslag op korte tijd vallen. Ook hevige rukwinden zijn dan mogelijk. In de tweede helft van de nacht wordt het droger met opklaringen in het westen en later ook het centrum. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden in het centrum.

Zondag is het droger in het westen en het centrum van het land, in het oosten is er wel nog kans op regen of onweersbuien. Het wordt iets minder warm, met maxima tussen 19 en 23 graden.