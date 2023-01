WEERBERICHT. Neerslagzones volgen elkaar op, temperatuur lokaal tot elf graden

UPDATE Recordhoe­veel­heid drugs onder­schept in Antwerpse haven: 110 ton cocaïne in 2022

In de havens van Antwerpen en Rotterdam is vorig jaar een onvoorstelbaar grote hoeveelheid cocaïne onderschept. In totaal werd door de Nederlandse en Belgische douanediensten ruim 160 ton (oftewel 160.000 kilo) coke in beslag genomen, waarvan verreweg het meest (110 ton) in Antwerpen. Dat maakte de Belgische douane vandaag bekend tijdens een persconferentie.

10 januari