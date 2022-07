WEERBERICHT. Heerlijk zomerweer, volgende week gaan we weer naar 30 graden

We genieten vandaag van heerlijk zomerweer dankzij een hogedrukgebied boven de Noordzee. Ook de komende dagen blijft het mooi, hoewel er in het oosten wel een buitje kan vallen. Volgende week gaan we zelfs opnieuw naar temperaturen van 30 graden of zelfs meer.

Vandaag verloopt meestal zwaarbewolkt, maar de zon kan geregeld door het wolkendek schijnen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen rond 22 graden op de Ardense toppen, 24 graden in het binnenland en tot 26 graden in Lotharingen. De wind waait zwak tot matig in het binnenland en matig aan zee, vanuit het oosten tot noordoosten.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met een paar buien in het zuidoosten. Elders is de kans op een bui eerder klein. In de tweede deel van de nacht verschijnen er vanaf Frankrijk opnieuw opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden of in de Ardennen uit het oosten tot noordoosten.

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het oosten van het land een paar buien. Het westen houdt het wellicht droog. We halen maxima van 21 tot 23 graden aan zee en in de Ardennen en van 24 tot 26 graden elders. De wind waait eerst zwak uit het noorden, later matig uit het noordwesten.

Zaterdag is het rustig en vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden. In het oosten valt er mogelijk weer een bui. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt, door de nabijheid van een regenzone die boven de Britse Eilanden en de Noordzee hangt. Over het noorden kan er soms wat regen vallen. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden bij een zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind.

Maandag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral in het noordoosten kans op een bui of wat lichte regen. Maxima van 23 tot 28 graden.

Dinsdag wordt het warm en is het vrij zonnig met stapelwolken en hoge sluierwolken. We halen 24 tot 29 graden en plaatselijk ook 30 graden.

Woensdag blijft het warm en vrij zonnig met sluierbewolking en maxima rond 30 graden. Op de weerkaarten van het KMI is er in de Kempen 31 graden te zien en zelfs 32 graden in de Ardennen.

