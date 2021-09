Weer opschalen voor corona, al elf ziekenhuizen in de problemen: “Maar sommige families verzetten zich tegen transfer”

Elf Belgische ziekenhuizen moeten al opnieuw reguliere niet-dringende zorg uitstellen, zegt Marcel Van Der Auwera, voorzitter van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité. “Het gaat om acht ziekenhuizen in Brussel, twee in Luik en één in de provincie Luxemburg. In Brussel zitten ze nu al de facto in fase 1B, waarbij tot 50% van de bedden op intensieve ingenomen is door coronapatiënten. Eén klein ziekenhuis in Luik zit zelfs in de fase 2A, waarbij meer dan de helft van intensieve zorg is bezet door Covid-patiënten.”