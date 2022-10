Weer meer coronabesmettingen onder werknemers

Het aantal coronabesmettingen onder de werkende bevolking is de laatste twee weken met een derde gestegen tegenover de periode daarvoor. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE), dat de verspreiding van het virus in de verschillende economische sectoren opvolgt.

Het nieuwste rapport gaat over de periode van 13 tot en met 26 september. Aan de hand van de incidenties – het aantal besmettingen per 100.000 mensen op twee weken tijd – worden verschillende sectoren met elkaar vergeleken.

De incidentie in de werkende bevolking bedraagt 244, tegenover 179 in de vorige periode van 30 augustus tot en met 12 september. Dat is een toename van 36 procent. Het aantal besmettingen in de werkende bevolking ligt daarmee ook net iets hoger dan binnen de algemene populatie, waarin de incidentie 240 is. In de vorige periode werd een incidentie van 186 gemeten.

De incidenties nemen in alle sectoren toe, maar vooral in de zorgsector. In de ziekenhuizen is een incidentie van 400 opgetekend. Dat komt overeen met die van eind mei, aan het begin van de zomergolf. Ook het onderwijs scoort slecht: het lager onderwijs komt uit op 244, het middelbaar op 312. Opvallend is bovendien dat de incidentie onder het treinpersoneel fel is toegenomen. Met 305 landt dat cijfer een stuk boven dat van de algemene bevolking.

“Hoogtepunt tweede helft van oktober”

De stijging is volgens professor Godderis geen verrassing. “Dit is wat de modellen hadden voorspeld. Wellicht kennen we het hoogtepunt van deze toename in de tweede helft van oktober”, zegt hij.

Godderis wijst erop dat het kort ziekteverzuim, waarbij mensen minder dan 30 dagen afwezig zijn van het werk, deze zomer een derde hoger lag dan andere jaren. Het verzuim zal volgens de professor verder toenemen door het stijgende aantal besmettingen. “Bedrijven doen er best aan om zieke mensen thuis te laten om verdere verspreiding tegen te gaan, goed te ventileren en de luchtkwaliteit op te volgen”, zegt Godderis. “Het is bijvoorbeeld ook goed om in kleinere teams te werken. En wie symptomen heeft, laat zich best snel testen”, besluit hij.