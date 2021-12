Weer in klein gezelschap aan de kersttafel? Overlegcomité zal 'harde' maatregelen nemen: dit ligt op tafel

Aantal werkzoeken­den blijft verder dalen: “We breken nieuw record”

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is in november gedaald tot 180.823. Tegenover oktober is dat een verdere daling met 5.000, goed voor een nieuw laagterecord. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ook in Brussel blijft de werkloosheid dalen, meldt de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris.

