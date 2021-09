Weer hanengevecht in Wallonië: Bouchez lijnrecht tegenover Magnette (en dat is allicht niet de laatste keer)

BRUSSEL Protest tegen spuitruim­te voor drugsge­brui­kers in centrum van Brussel: “Geen enkele aandacht voor preventie”

7 september N-VA is niet te spreken over de samenwerkingsovereenkomst die de gemeenteraad van de stad Brussel maandagavond goedkeurde, waardoor nog dit jaar een spuitruimte voor druggebruikers geopend kan worden in de Woeringenstraat 9, in het centrum van de hoofdstad. Ook CD&V is niet gewonnen voor het initiatief.