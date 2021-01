Week geleden kregen we 10.000 vaccins en werden er 700-tal gebruikt. Deze week komen er 87.500 bij en gebruiken we er 6.600. Wat is er aan de hand?

Negen dagen geleden kwam de eerste lading met 10.000 vaccins van Pfizer/BioNTech aan in ons land. Daarvan werden er vorige week een 700-tal gebruikt in zeven woonzorgcentra in ons land. Deze week worden nog eens 87.500 vaccins geleverd, net als de komende weken, maar volgens het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid zullen daar tot en met zondag maar 6.610 mensen mee gevaccineerd worden. Waarom gaat het zo traag?

Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) zaten we afgelopen week in een proeffase. Maandag werden de bewoners van drie woonzorgcentra in onze drie gewesten ingeënt, woensdag kwamen er nog de bewoners van vier woonzorgcentra bij in Vlaams-Brabant. “Daarna moest telkens de procedure wat worden bijgesteld en aangepast aan de realiteit”, vertelt hij in de krant De Standaard. “In die proeffase kregen de woonzorgcentra ondersteuning van de overheid. Deze week moeten meer woonzorgcentra, waaronder 42 in Vlaanderen, bewijzen dat ze het op eigen houtje kunnen, met hun coördinerend en raadgevend arts en andere huisartsen. Als dat goed gaat, kunnen we versnellen.”

Vanaf volgende week zal er volgens Van Damme elke week opgeschaald worden. Tot er in week drie en vier misschien wel 90.000 vaccins per week uitgedeeld zullen kunnen worden. “Ik verwacht dat de vaccinaties tegen eind januari op kruissnelheid draaien en dat in de loop van deze maand alle bewoners van woonzorgcentra een eerste dosis hebben gekregen. Voor de tweede dosis moeten we 21 dagen wachten. Ondertussen zullen ook al personeelsleden van woonzorgcentra gevaccineerd worden.”

Lees verder onder de video: Jos (96) krijgt als eerste Vlaming het coronavaccin

Tempo

Van Damme herhaalde dat vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. Het tempo kan nog omhoog als er nog andere producenten van vaccins bijkomen, zo zei hij. “Deze week zou het vaccin van Moderna een goedkeuring kunnen krijgen van het Europees Geneesmiddelenagentschap, mogelijk vandaag al”, aldus Van Damme. “Als daarna ook de Europese Commissie haar goedkeuring geeft, krijgen we extra mogelijkheid om vaccins uit te rollen en kan ons tempo nog versneld worden. Hopelijk zelfs exponentieel.”

Volledig scherm Professor Pierre Van Damme. © vincent duterne / photo news

Van Damme geeft toe dat het in een aantal andere landen sneller gaat, zoals in Israël. “Daar leren we uit”, klinkt het. “Er zijn meldingen van overdosissen of fouten bij het bewaren van vaccins. Vaccins zijn een schaars goed en we willen die goed gebruiken. We willen tijd besteden aan kwaliteit.”

De vaccinoloog drukt erop dat ons land een doordachte strategie gebruikt. “Je moet ervoor zorgen dat de woonzorgcentra klaar zijn. Sommige kampen nog met een (uitdovende) uitbraak. Die moet eerst onder controle zijn. We hebben een chronologie en starten met die woonzorgcentra waar geen uitbraak is. Daarna gaan we naar die waar nu wel nog een probleem is.”

Twee prikken

Voorlopig zullen van het Pfizer-vaccin ook twee prikken gezet worden en zal niet eerst een zo groot mogelijk deel van de bevolking al één prik krijgen. Die eerste inspuiting zou immers ook al bescherming bieden. Van Damme wil echter eerst voldoende informatie daarover. “Laat ons eerst rustig bekijken hoe breed het interval tussen de prikken wel kan zijn en daarna eventueel onze strategie aanpassen”, klinkt het nog.

BEKIJK OOK: Microbioloog Herman Goossens over coronavariant in Kempen