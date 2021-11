Weduwnaar getuigt na dodelijke val Zoë van rots in Houffalize: “Ik keek even andere kant op en plots was ze weg”

Hij heeft zijn vrouw meerdere keren gezegd dat ze voorzichtig moest zijn. Gisterochtend ook nog - vlak voor hij met zijn gsm een serie foto’s van haar zou maken op de top van een rots in Luxemburg. “Heel even keek ik naar onze twee hondjes. Op die tijd was Zoë weg. Zonder een woord of een schreeuw. Ze stond er gewoon niet meer.”