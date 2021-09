Weduwe van Jozef Chovanec zal reconstructie in politiecel bijwonen: alle vragen over de reconstructie beantwoord

OVERZICHT. Zware nacht in verkeer: jonge vrouw (25) overlijdt in Mol, 18-jarige in levensge­vaar in Bavegem, bestuur­ster (45) kritiek in Oostmalle

25 september Het weekend is nog niet half weg, maar heeft afgelopen nacht voor de tweede week op rij al een gitzwarte rand gekregen in het verkeer. In Mol kwam een 25-jarige vrouw uit Lommel om het leven, in het Oost-Vlaamse Bavegem raakten twee 18-jarige inzittenden van een auto zwaargewond. Eén van hen verkeert in levensgevaar. Ook in Oostmalle is de bestuurster (45) van een cabrio in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het Henegouwse Virelles overleed een jonge automobilist (20).