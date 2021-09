Weduwe Chovanec trekt naar de cel die haar man het leven kostte: alles wat u moet weten over de nu al meest spraakmakende reconstructie van het jaar

Meer bewijzen dat vorige Vlaamse regering vroeg om niet te communice­ren over PFOS-vervuiling

24 september Het wordt almaar duidelijker dat de communicatie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht in 2017 tegengehouden werd vanuit de vorige Vlaamse regering. Dat blijkt uit nieuw opgedoken mails die VRT NWS kon inkijken. De mails wijzen in de richting van Joke Schauvliege (CD&V), toen bevoegd voor Leefmilieu, en Ben Weyts (N-VA), toen als Mobiliteitsminister bevoegd voor de werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen. De oppositie reageert alvast ongerust. “Waarom greep men niet in, in belang van de gezondheid?", klinkt het bij Vooruit. “Ik heb alle vertrouwen dat zowel Lantis als mijn toenmalige kabinetsmedewerkers in eer en geweten en correct hebben gehandeld”, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in een reactie.