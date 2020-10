Weduwe Chovanec tevreden met onderzoeksrapport: “Hopelijk worden zo’n overlijdens nu vermeden”

De feiten zijn bekend: Jozef Chovanec stierf in februari 2018 in een ziekenhuis in Charleroi na een gespierde politietussenkomst. Beelden van de bewakingscamera in zijn cel lekten deze zomer uit via de weduwe. Omdat “de publieke opinie bijzonder aangedaan was door bepaalde beelden” beslist de Hoge Raad voor Justitie om in alle onafhankelijkheid en objectiviteit na te gaan hoe het gerechtelijk apparaat de zaak-Chovanec behandelde. Besluit: niemand probeerde zaken te verbergen of te verdoezelen door er geen melding van te maken. De Hoge Raad voor Justitie noemt het “jammer” dat de tuchtoverheid niet ingelicht werd over de agente die gefilmd werd toen ze bij de stervende Chovanec een nazigroet bracht. Volgens hun onderzoek gebeurde dit door “een gebrek aan communicatie”. Dat moet in de toekomst beter voor de Hoge Raad van Justitie. De experten wijzen in hun besluit ook op andere aandachtspunten zoals “het belang van de eerste maatregelen die parketmagistraten onmiddellijk moeten nemen” en “de vereiste prioriteit aan dergelijke zaken moet worden gegeven”.