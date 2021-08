Weduwe Chovanec is wanhoop nabij: “Ik smeek al 3,5 jaar. Het maakt me zo moedeloos”

Exact een jaar geleden klaagde Henrieta Chovancová (42) aan dat er in ons land geen ernstig onderzoek werd gevoerd naar het overlijden van haar man, Jozef Chovanec (38). De Slovaak was meer dan twee jaar daarvoor overleden nadat de politie hem in de luchthaven van Charleroi van een vliegtuig had gehaald en urenlang had opgesloten in een cel. Ze heeft het gevoel dat ze een jaar na het uitlekken van de pijnlijke beelden van haar man nog altijd even ver staat. “De politici hebben voor de camera’s veel blabla verkocht. Alles zou zogezegd tot op het bot worden onderzocht.” Ze is de wanhoop nabij. “Eerlijk: ik geloof er niet meer in.”