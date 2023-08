Website staatsbon kampte tijdlang met datalek: “Adresgegevens van eender welke Belg vindbaar”

Nederlands modemerk gaat statiegeld heffen op kleding (en dat kan je 2,5 tot 10 euro opleveren)

Het Nederlandse modemerk New Optimist gaat vanaf volgende maand statiegeld heffen op de kleding die het verkoopt. Op die manier denken ze dat geen enkele broek, T-shirt of jas uit hun collectie nog op een stortplaats belandt. Zelf noemen ze het ‘revolutionair’, maar een Vlaamse expert in duurzaamheid en mode reageert sceptisch. “Het is een interessant experiment, maar het lijkt me vooral ook een goede marketingstunt.”