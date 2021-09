“We zouden liever zonder mondmaskers werken”: Horeca in Vlaanderen vraagt afschaffing mondmaskerplicht

De horeca in Vlaanderen vraagt om de mondmaskerplicht af te schaffen. De meeste klanten zijn gevaccineerd, en op veel evenementen hoeven mensen geen masker meer te dragen. Waarom moet het dan wél nog op café of op restaurant, vragen de uitbaters. Horeca Vlaanderen verwacht de volgende stap. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is ondertussen zo hoog, ook bij ons personeel. Wat een enorm verschil is met bijvoorbeeld in Brussel. Eigenlijk is het een logische stap dat je het afschaft”, vertelt CEO Matthias de Caluwe. De zaak ligt op tafel bij het overlegcomité vrijdag.