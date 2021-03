“We zitten te veel in een top-downlogica waarbij enkele ministers en experts beslissen”

De laatste zeven dagen waren er gemiddeld meer dan 2.800 dagelijkse besmettingen. Dat is een kwart meer dan vorige week. Ook liggen er meer dan 2.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 500 op intensieve zorg. Twee weken geleden al waarschuwde epidemioloog Marius Gilbert voor een eventuele derde golf. “Toen zagen we tien dagen lang een stijging van het aantal besmettingen terwijl we minder testten en het aantal ziekenhuisopnames steeg. Dat allemaal in een context van buitenlandse varianten die snel stegen en een dalende motivatie om maatregelen te volgen. Daarom maakte ik mij zorgen.”