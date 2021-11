We zijn wellicht op weg naar meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorgen

Aan het begin van de vierde coronagolf in oktober gingen de meeste modellen er nog van uit dat het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorgen op de piek nipt onder de 500 zou blijven. Maar het ziet er naar uit dat we die drempel gaan overschrijden, gaven Sciensano-viroloog Steven Van Gucht en coronacommissaris Pedro Facon vrijdagochtend mee op de wekelijkse persbriefing van het crisiscentrum.



De voorspellingen zijn wel nog erg onzeker. "In het beste geval blijven we net onder die 500 patiënten op IC, maar in het slechtste geval overstijgen we de 1.000 patiënten", zei Van Gucht. De piek bereiken we allicht tegen eind november.