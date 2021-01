"We worden vandaag geconfronteerd met een ‘pandemische paradox’. En dat leidt tot spanningen, vermoeidheid en verwarring”

Europa bevindt zich momenteel in een "pandemische paradox" in de strijd tegen het coronavirus. Omdat het gevoel van hoop wegens de nieuwe vaccins gepaard gaat met bezorgdheden over de opkomst van nieuwe mutaties, ontstaan er spanningen, angst en verwarring bij de bevolking, zo heeft Hans Kluge, directeur van WHO Europa, donderdag verklaard.

"We worden vandaag geconfronteerd met een pandemische paradox. Aan de ene kant bieden vaccins opmerkelijke hoop, maar aan de andere kant duiken nieuwe zorgwekkende varianten op die leiden tot meer onzekerheid en een groter risico", zegt de regionaal directeur tijdens een digitale persconferentie.

"Deze paradox waarbij de gemeenschap voelt dat er door de vaccins een eindpunt in zicht is, maar waarbij er tegelijkertijd wordt opgeroepen om je aan beperkende maatregelen te houden wegens een nieuwe bedreiging, zorgt voor spanningen, angst, vermoeidheid en verwarring", vervolgt Kluge. "Dat is volledig te begrijpen in deze omstandigheden.”

Geduld

Er zijn in totaal 35 Europese landen met hun vaccinatiecampagne begonnen, waarbij al 25 miljoen dosissen werden toegediend. "Deze vaccins hebben getoond de effectiviteit en de veiligheid te hebben waar we allemaal op hadden gehoopt", beklemtoont Kluge. "Deze monumentale onderneming zal de druk op onze zorgsystemen doen afnemen en zal ongetwijfeld levens redden."

Maar het is nog niet het moment om de coronamaatregelen te versoepelen, zo benadrukt Kluge. "De besmettingsgraad in Europa ligt nog altijd heel hoog", zo klinkt het. "We moeten geduldig blijven. Er zal tijd nodig zijn om te vaccineren tegen Covid-19.”

Volledig scherm Hans Kluge, directeur van WHO Europa. Archiefbeeld. © AP

Varianten

Intussen circuleert de Britse variant van het coronavirus in minstens 33 Europese landen. De Zuid-Afrikaanse variant werd al in zestien landen in Europa vastgesteld, zo blijkt nog uit de cijfers van WHO Europa.

Uit een recent rapport blijkt dat ook in ons land het aandeel van de Britse variant heel snel toeneemt. Tegen eind februari zou 90 procent van alle positieve gevallen de Britse variant dragen, en dat betekent dat de cijfers gaan oplopen. “De situatie is zorgwekkend”, zo klinkt het.

Bijschakelen

Volgens onder meer professor biostatistiek Geert Molenberghs moet er snel bijgeschakeld worden om in tegenoffensief te gaan tegen de besmettelijkere variant. Het is ook en vooral belangrijk om de huidige maatregelen goed te blijven opvolgen, benadrukt hij.

Quote Het virus kan het meeste druk zetten en we zijn het kotsbeu Viroloog Steven Van Gucht

Marathon

“Momenteel speelt het virus een thuismatch. Het is slecht weer, we leven binnen. Er zijn besmettelijkere varianten. Het vaccin is er wel, maar het moet nog verder uitgerold worden”, voegt viroloog Steven Van Gucht toe.

Ook hij spreekt van “de moeilijkste fase van deze pandemie”. “Het virus kan het meeste druk zetten en we zijn het kotsbeu. Ik maak de vergelijking met een marathon. De laatste kilometers zijn moordend. Iedereen wil opgeven, maar het is het belangrijkste moment om te blijven volhouden. Het einde zal er wel degelijk komen. Het vaccin zal uitgerold worden en dan keren de kansen in ons voordeel”, besluit hij.

