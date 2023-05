“We werken rechtstreeks op de échte schedel”: robottekenaar maakt nieuwe reconstructie van ‘de dode vrouw in de Schelde’

Faroek cold caseRobottekenaar Peter Clauwaert toont hoe hij een reconstructie maakt van een vrouw die 21 jaar geleden dood in de Schelde dreef. In de hoop dat iemand de vrouw eindelijk herkent, want haar identiteit is al jaren een mysterie. Ook hoe ze precies is gestorven, blijft onduidelijk. “Ze droeg enkel een beha, een slip en twee kousen. Dat doet voor ons heel wat vragen rijzen.”

Faroek Ozgunes gaat samen met de Cel Vermiste Personen op zoek naar de identiteit van onbekende doden die zijn aangetroffen in ons land. Via nieuwe onderzoeksmethodes, zoals bijvoorbeeld DNA-analyse, proberen ze deze anonieme doden te linken aan oude verdwijningszaken. Lees er alles over in ons dossier.

Op het Antwerpse Linkeroever, vlak bij de voetgangerstunnel, ligt een inham die bij laag water droog komt te staan. Het is hier dat een voorbijganger op 20 april 2002 het lichaam van een vrouw opmerkt in de Schelde, vertelt Iris Albrecht van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. De vrouw is verdronken en drijft wellicht al enkele maanden in het water. “Wat opvalt is dat ze enkel een beha, een slipje en kousen droeg. Dat doet voor ons heel wat vragen rijzen.”

Tot op vandaag weet niemand hoe en waarom de vrouw om het leven is gekomen. Sterker nog, niemand weet wie deze vrouw ís. Nochtans liet de politie in 2002 al een robotfoto van haar maken. Maar niemand heeft haar ooit herkend. “Op de oude robotfoto heeft de vrouw lang haar, maar van zowel de lengte als de kleur zijn wij eigenlijk niet zeker”, zegt Albrecht. Daarom wil ze nu nieuwe, modernere technieken inschakelen.

KIJK: Hier ziet u de foto’s die de politie in 2002 maakte van de kleding van de vrouw.

Werken tussen de schedels

Peter Clauwaert werkt al tientallen jaren als robottekenaar voor de federale politie. Zijn bureau lijkt meer op een atelier: het hangt vol tekeningen en foto’s, en overal staan schedels en (half-)afgewerkte gezichtsreconstructies. Zijn tafel ligt vol dossiers met autopsiefoto’s: Clauwaert moet regelmatig de gezichten tekenen van overledenen die na hun dood onherkenbaar zijn geworden. Soms werkt hij in 3D: dan maakt hij met klei een levensecht hoofd na van de overledene. Dat zal hij nu ook doen voor de onbekende vrouw in de Schelde.

Clauwaert werkt rechtstreeks op de echte schedel van de vrouw, omdat dat een beter resultaat oplevert: “We zetten puntjes van verschillende diktes op bepaalde plaatsen op de schedel. Dat zijn diepteweefselmetingen.” Die puntjes bepalen de contouren van het gezicht in voor- en zijaanzicht. Daarna duidt Clauwaert met klei de spieren van het gezicht aan. Daarover komt uiteindelijk nog een laatste dun kleilaagje: ‘de huid’. Het moet allemaal helpen om het gezicht van de vrouw zo natuurgetrouw mogelijk te reconstrueren.

Het resultaat

Pas na enkele weken is het eindresultaat klaar: een kaal hoofd van een vrouw van middelbare leeftijd met sterke gelaatstrekken. Dit is hoe ze er ongeveer moet hebben uitgezien toen ze nog leefde. Er is geen haar, omdat de vrouw ook geen haar meer had toen ze gevonden werd en daarover dus niets zeker is.

Albrecht hoopt dat dit nu, na 21 jaar, tot een doorbraak kan leiden: “Ook al is dit dossier vrij oud, wij hopen toch op nieuwe tips. Wij hopen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen reageren.”

Iedereen die tips heeft over de vrouw of haar kleding, zouden de speurders graag spreken. De politie vraagt ook om oude verdwijningen die aan haar gelinkt kunnen worden opnieuw te melden.

‘De vrouw in de Schelde’ is een van de dossiers binnen de Internationale campagne #IdentifyMe. Onder meer actrice Veerle Baetens en Game of Thrones-actrice Carice Van Houten roepen het publiek daarin op om 22 onbekende vrouwen te identificeren die vermoord zijn of in verdachte omstandigheden om het leven kwamen. Ook u kan helpen, door de opsporingsberichten te bekijken op de website van Interpol. Alle tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Deze opsporingsreportage kwam tot stand na een samenwerking tussen de Federale Politie, het Openbaar Ministerie en DPG Media.

KIJK: Robottekenaar Peter Clauwaert van de federale politie reconstureert het gezicht van de dode vrouw in de Schelde

Volledig scherm © politie/ Pieterjan Vanstockstraeten