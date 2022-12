“We werken al jaren in klimaat van terreur en minachting”: personeel Museum voor Schone Kunsten haalt in open brief uit naar topman Draguet

Begin december stuurden 31 van de 176 personeelsleden een brief naar staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). Die heeft de politieke verantwoordelijkheid over het federaal museum.

In de open brief is sprake van een “wanbeleid” in het museum. De schrijvers betreuren dat een deel van de permanente collectie nog steeds verborgen zit in de reserves en hekelen het gebrek aan “een duidelijke visie”. Ze wijzen ook op regelmatige bedreigingen, intimidaties en pesterijen. De arbeidsomstandigheden worden “erbarmelijk” genoemd en de ondertekenaars vinden dat de directie te weinig projecten coördineert. Er zouden ook onrealistische programma’s en doelstellingen opgelegd worden.