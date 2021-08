“We waren naïef, nog werk aan de winkel”: Ann Wauters reageert na kwetsende uitspraken over Belgian Cats

“Toogpraat? Dit soort uitspraken hoort nergens, ook niet op café.” Basketbalster en Belgian Cat Ann Wauters - die afscheid nam van haar carrière na de Spelen - is duidelijk: de recente uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez hakten er diep in bij de Belgische basketvrouwen. ‘Dialoog moet er komen, maar nu kunnen we dat nog niet aan’, zo reageerde ze deze ochtend op Radio 1.

“Een kolos”, “een mannetje” en “the mountain”. Tijdens een livestream zaterdag is plots een gesprek te horen waarin commentator Eddy Demarez tegenover enkele collega’s denigrerende opmerkingen maakte over leden van de Belgian Cats, het vrouwelijke basketbalteam. De gesprekspartners waren niet in beeld, maar de micro’s stonden dus nog aan en het audiofragment ging al snel het internet rond. Gisteren kondigde de VRT aan Demarez voorlopig op non-actief te zetten.

Volledig scherm Basketbalster en Belgian Cat Ann Wauters zet een punt achter haar carrière. Dat kondigde ze zelf aan na het verlies in de kwartfinale van de Cats tegen Japan op de Olympische Spelen. © BELGA

“We zijn er heel hard van aangedaan”, zo reageert Wauters. “Het was zeker niet de thuiskomst die we hadden verwacht. We beseffen nu wel dat we nog naïef waren. Want we dachten dat we hier voorbij waren, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.” De voormalige Belgian Cat benadrukt dat er nog veel verontwaardiging heerst in de groep: “Als vrouw van 1 meter 95 pas je sowieso al niet binnen het ‘plaatje’ van de maatschappij. Uitspraken als dit laten dus enorm veel schade achter.”

“Die homofobe opmerkingen raken mij persoonlijk niet zo hard meer, dat komt misschien ook door ervaring en het ouder worden”, aldus Wauters. “Ik kan me inbeelden dat jongeren het daar moeilijker mee hebben. Maar als die opmerkingen over fysieke kenmerken gaan, dat gaat er gewoon volledig over. Als je in een vrouwensport te mannelijk bent, word je erop afgerekend. We moeten precies altijd passen in één beeld, en dat is gewoon fout.”

Kantelpunt

Wauters gelooft wel dat dit een kantelpunt kan zijn. Volgens de gerespecteerde basketbalster zullen vrouwensporten steeds meer aandacht krijgen en net daarom is het nu het moment “om eens met een ander licht op de sportredacties te schijnen". Enkel zo kan dit een constructief voorval worden, aldus Wauters.

Maar een rechtstreeks gesprek met Demarez, daar past Wauters voorlopig voor. “Nu kunnen we dat nog niet aan. Maar eens het heeft kunnen bezinken, zou ik zeker openstaan voor dialoog.” Want een mentaliteitswijziging is dringend nodig en dit was geen alleenstaand geval, benadrukt ze. “Dit soort uitspraken hoort nergens thuis. Ook niet op café, zoals ik weleens heb gelezen de afgelopen dagen. Nogmaals: er is duidelijk nog werk aan de winkel.”

Volledig scherm Ann Wauters en de Belgian Cats komen weer thuis na de Olympische Spelen. © BELGA

‘Oprechte excuses’

De VRT en Sporza namen zaterdagavond in een verklaring afstand van de ongepaste commentaar en de gang van zaken. Eddy Demarez bood daarin “oprecht excuses aan bij de Belgian Cats, hun team en ook bij iedereen die zich door dit privégesprek beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt”. De journalist werd intussen op non-actief gezet en stuurde aan op een gesprek met de Cats.

Daarnaast wil het team samenwerken met VRT/Sporza aan een mentaliteitswijziging rondom gelijkheid en discriminatie binnen de sport. De betrokken overheden roepen ze op om de stand van zaken rond discriminatie in kaart te brengen.

