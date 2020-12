We wandelen meer dan ooit dankzij corona, maar blijven we dat ook doen? “Als de horeca weer opent, gaan we op restaurant, hoor”

Sofie Van Looy (28), Lisa Wuyts (27), Tessa Geeraerts (27) en Natalie De Keyser (28) hebben de natuur herontdekt tijdens de lockdown. “Je zit vaker en langer binnen door het thuiswerk en dan doet het echt deugd om de benen te kunnen strekken”, zeggen de vier vriendinnen op de Kalmthoutse Heide. “Vóór de coronacrisis spraken we eerder samen af om iets te gaan eten of drinken of om voor elkaar te koken. Nu dat niet kan, is een wandeling in de buitenlucht een leuk alternatief. Maar zodra de horeca heropent, zullen we waarschijnlijk weer snel terug in een restaurantje zitten. (lacht). We zullen dan nog wel gaan wandelen, maar niet door weer en wind.” (BCOR)