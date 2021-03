“We verliezen uit het oog wat kan motiveren: de mensen die aan het vechten zijn voor hun leven”

Jongeren betalen vanaf juli 12 euro voor jaarabonne­ment MIVB

12:31 De Brusselse regering heeft beslist om vanaf 1 juli een voordelig jongerentarief bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB in te voeren. Scholieren en studenten betalen 12 euro per jaar. Voor niet-studerende jongeren van 18 tot 24 jaar gaat de maatregel in vanaf februari 2022.