“We stonden in de file en hoorden plots geschreeuw”: minister Dedonder helpt vrouw die dringend moest bevallen uit de nood

Even hoogspanning deze ochtend op de ring rond Brussel: een hoogzwangere vrouw stond op het punt te bevallen, maar haar vriend had zich vastgereden in de file. Het koppel werd uiteindelijk uit de nood geholpen door... minister van Defensie Ludivine Dedonder. Dankzij de persoonlijke escorte - inclusief zwaailicht - raakten Sarah en Maïco nog net op tijd in het Erasmus-ziekenhuis in Anderlecht.

Dedonder was in de vroege uurtjes op weg naar de studio van RTL om daar een interview te geven. “Mijn chauffeur en ik stonden aan te schuiven in Halle toen we plots een vrouw hoorden schreeuwen. Het kabaal kwam uit de wagen achter ons”, vertelt ze.

In die auto kreeg Sarah de ene wee na de andere. “Ze zat duidelijk pijn te lijden”, aldus de minister. “Ik heb er geen seconde over getwijfeld. We hebben het zwaailicht bovengehaald en hen tot aan het ziekenhuis geëscorteerd. Ik maak nooit misbruik van dit voorrecht, maar nu ging het echt wel om een medische urgentie.”

“Wat een geluk dat we net hen tegen het lijf gelopen zijn”, vult Maïco aan. “Sarah had al een hele nacht last van de weeën, maar naar het einde toe volgden ze elkaar wel heel snel op.”

“Wisten niet meer wat te doen”

Het koppel was om 6.20 uur vertrokken vanuit Braine-le-Comte. Dat er op dat vroege uur al een file zou staan, hadden ze duidelijk niet verwacht. “Haar water brak toen ze in de auto zat, vanaf dan is alles in een stroomversnelling gekomen. Het zou kantje boord worden om tijdig in het ziekenhuis te raken, we wisten niet meer wat we moesten doen.”

Maïco moest echter wel toegeven dat hij zijn reddende engel niet herkend had. “Maar onze dankbaarheid is er niet minder om.”

Ilio werd uiteindelijk geboren om 7.37 uur. Zowel moeder als kind stellen het goed.

