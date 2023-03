We schakelen over op zomertijd: een uurtje minder slaap, een uurtje langer licht

Les Engagés onderhande­len niet over nieuwe meerder­heid in Franse Gemeen­schaps­re­ge­ring: “Wij zijn niet te koop”

De voorzitter van Les Engagés, Maxime Prévot, ontkent dat hij onderhandelt over een nieuw meerderheidsakkoord met de PS om de MR te vervangen in de regering van de Franse Gemeenschap. Die regering is al weken verdeeld over de mogelijke invoering van een masteropleiding geneeskunde aan de universiteit van Bergen en Namen.