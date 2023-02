We nemen nog steeds minder vaak de auto dan voor de coronapandemie

IN KAART. Zoveel baby’s werden er vorig jaar in jouw gemeente geboren

In 2022 werden er voorlopig iets meer dan 113.800 geboorten geregistreerd in ons land. Dat zijn zo’n 2.800 geboorten minder dan in de periode 2018-2021. Gemiddeld werden er toen 116.639 geboorten per jaar geteld. We zitten dus met een daling van 2,4 procent, blijkt uit een eerste overzicht van het aantal geboorten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Vooral de regionale verschillen vallen op. Op de kaart bovenaan dit artikel kan je bekijken hoeveel kinderen er vorig jaar in jouw gemeente werden geboren.

9 februari