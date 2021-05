We nemen nog nauwelijks congé: werknemers sparen vakantiedagen op

ONZE OPINIE. “Aan het werk, beste politici. Onze zomer ligt in uw handen”

5:00 Vaccineren en ventileren. Met die twee belangrijke V’s zoekt België de uitgang uit deze crisis. Ons land loopt zich warm voor een zomer waarin we opnieuw kunnen eten, drinken, dansen, sporten, samenkomen en reizen zonder al te veel coronamaatregelen. Pukkelpop of Tomorrowland met tienduizenden zwetende lijven op een zinderende wei? Nog een dikke drie maanden en het is zover. Tenminste, als we werk maken van die twee V’s.