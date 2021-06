“We leven in gevaarlijke tijden”: econoom waarschuwt voor het nakende einde van de middenklasse

Hoe kan je verbouwin­gen betalen zonder aan je spaargeld te komen?

8 juni Het afgelopen jaar is de Belg massaal aan het verbouwen geslagen en nog steeds lijkt onze kluswoede niet gestild. Van het terras, over de badkamer tot een dak met zonnepanelen … Geen enkele ruimte ontsnapt aan een opfrisbeurs of volledige make-over. Maar hoe kan je die werken financieren zonder jouw spaarcenten aan te spreken? Spaargids.be zet de verschillende renovatieleningen op een rijtje.