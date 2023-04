“We laten ons niet doen”: vakbonden houden op 22 mei in Brussel nationale manifestatie

“Over tien jaar geen enkele supermarkt meer in eigen beheer”: volgen andere ketens het voorbeeld van Delhaize? En welke winkels zijn dan eerst aan de beurt?

Zijn nog meer grote spelers van plan om - in navolging van Delhaize - hun winkels over te laten aan zelfstandigen? Volgens de vakbonden is er een trend aan de gang in ons land. Is dat zo? En waarom rekenen grote ketens dan steeds meer op kleine zelfstandigen? “Franchise combineert het beste van twee werelden.”