“We houden er rekening mee dat we hem nooit zullen vinden”: na drie weken nog steeds geen spoor van Jürgen Conings

Op maandag 17 mei kon Jürgen Conings in het wapendepot van de kazerne in Leopoldsburg ongestoord zijn auto inladen met vier raketwerpers, een P90-machinegeweer, een pistool en munitie. De 46-jarige sergeant van het Belgisch leger plande een aanslag op viroloog Marc Van Ranst en op een moskee in Eisden.