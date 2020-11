We gaan plots massaal fietsen en wandelen, maar hoe lang bestaan onze knooppunten al, door wie zijn ze daar gekomen en wat zijn de populairste?

Dendermonde Gezin van zeven in de war na boodschap Co­vid-lijn: “Dat maximum van vier personen ook voor gezinsbub­bel geldt, gaat ons verstand te boven”

9 november “Vier personen is vier personen. En geen zeven, ook al behoren die tot hetzelfde gezin.” De boodschap die de familie De Roost uit Dendermonde van de Covid-lijn te horen kreeg, zorgt er voor verwarring. Een gezamenlijk familie-uitje of wandeling voor het gezin met vijf kinderen zit er op die manier immers niet in. “Binnen mogen we knuffelen, buiten moeten we ons opsplitsen. Dit gaat ons verstand te boven.”