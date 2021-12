Waterzuiveraar Aquafin slaagt erin gas te maken uit rioolwater

De opwaardeerunit op de Aquafin-site in Antwerpen zorgt ervoor dat het biogas wordt opgeschoond tot hetzelfde kwaliteitsniveau als aardgas. “Biomethaan is een gas dat van samenstelling gelijkaardig is aan aardgas, met als verschil dat het een groene oorsprong heeft. Het wordt gemaakt uit huishoudelijk afvalwater in plaats van uit fossiele brandstoffen”, zegt Marjolein Weemaes, innovatiedirecteur van Aquafin. In ons land gebeurt de omzetting van biogas naar biomethaan al langer. Dat het nu ook met rioolwater gebeurt, is wel een Belgische primeur. Biomethaan is een erg zuiver gas en kan meteen op het net van Fluvius gezet worden.