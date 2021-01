Waterpeil op meeste onbevaarbare waterlopen daalt

Evergem Wegvluch­ten­de straatra­cer (23) die agent aanreed aangehou­den

30 januari Een 23-jarige straatracer heeft vrijdagavond iets na 22.30 uur een agent aangereden bij een vluchtpoging in Evergem. Een tiental personen met sportieve voertuigen was er bijeen gekomen in de Amerigo Vespuccistraat.