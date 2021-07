Waterpeil in Limburg en Vlaams-Brabant blijft zeer hoog

Het waterpeil staat op heel wat plaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant nog zeer hoog. Het gaat nog dagen duren vooraleer de situatie normaliseert, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zondagmiddag. Op bepaalde plaatsen staan nog wegen en huizen onder water, al neemt het waterpeil over het algemeen stilaan af.

In het Demerbekken staan de waterpeilen hoog tot zeer hoog. Alle wachtbekkens worden aangesproken. Het waterpeil op de Winge en de Grote Losting in Rotselaar hebben het maximum bereikt. In de omgeving van de E314 en de Steenweg op Holsbeek zijn daardoor een aantal woningen onder water komen te staan. De VMM verwacht dat de waterpeilen nog enige tijd hoog zullen blijven, maar daarna langzaam zullen dalen.

Ook de Grote en Kleine Gete en de Velpe hebben hun maximum bereikt. Op verschillende plaatsen langs de Gete en Velpe werden maatregelen genomen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken. De Demer boven Schulen is boven de alarmdrempel uitgestegen, maar het waterpeil is er ondertussen aan het dalen. Hetzelfde geldt voor de Herk.

In Sint-Joris-Weert in Vlaams-Brabant heeft de Dijle het alarmpeil overschreden. Langs de Neerijsebaan is er sprake van kritieke overstromingen, al is het peil ook daar aan het dalen. Het wachtbekken van Egenhoven is tot boven het maximum gevuld waardoor een deel van de parking langs de E40 bij Leuven onder water is komen te staan. Het water wordt deels afgevoerd naar het Kanaal Leuven-Dijle.

In het Benedenscheldebekken worden in de loop van de dag nog omvangrijke niet-kritieke overstromingen verwacht in Londerzeel. Daar staat ook de Maldersesteenweg onder water, waardoor ook enkele woningen worden bedreigd.

Door de langdurige neerslag kunnen de benedenlopen nog lang hun hogere waterstanden aanhouden, benadrukt de VMM.

Volledig scherm In Zichem flirt de Demer nog steeds met het alarmpeil. © Bollen

Rotselaar

In zowat alle Vlaams-Brabantse gemeenten die de afgelopen dagen hadden af te rekenen met wateroverlast is de toestand, al zij het soms langzaam, aan het verbeteren. Uitzondering blijft voorlopig Rotselaar, waar nog een twintigtal huizen omringd zijn door water. Volgens waarnemend burgemeester Dirk Claes kan het nog een tweetal dagen duren voor het water wegtrekt.

“De toestand is gestabiliseerd, maar niet verbeterd” zegt Dirk Claes. “Aan de Holsbeeksesteenweg worden een twintigtal huizen nog omringd door het water, en in enkele is het water ook binnengelopen. Die mensen zitten momenteel ook zonder stromend water en enkelen hebben tijdelijk elders onderdak gezocht.”

Quote Het peil van de Demer staat nog zeer hoog en het zal vermoede­lijk nog een tweetal dagen duren vooraleer dat verbetert Dirk Claes, Waarnemend burgemeester Rotselaar

Ook het industrieterrein Wingepark is nog steeds onbereikbaar, al hoopt de waarnemend burgemeester ervoor te zorgen dat het park tegen maandagochtend wel toegankelijk is.

“Intussen stijgt het water in de Plas, de zwemvijver, zeer snel, zodat we die ook moeten afsluiten”, klinkt het. “Het peil van de Demer staat nog zeer hoog en het zal vermoedelijk nog een tweetal dagen duren vooraleer dat verbetert.”

Zichem

In Zichem is een gecontroleerde bres gemaakt in de dijk van de rivier de Demer om een groot broekgebied onder water te zetten. Dat zou de druk voor de Vlaams-Brabantse gemeente en de gemeenten stroomafwaarts moeten verlichten, nu de Demer alle water van de bovenliggende gebieden moet afvoeren. Dat meldt burgemeester Manu Claes.

Het peil van de Demer stabiliseert wel, maar dat wil niet zeggen dat alle gevaar geweken is, aldus de burgemeester: “De wachtbekkens in het Schulensbroek en het Webbekomsbroek zijn zo goed als verzadigd en de Demer moet alle water van de bovenliggende gebieden opvangen. De dijk, die loopt van de nieuwe erfgoedbrug aan de Hemmekes tot aan de Ernest Claesstraat, is intussen verhoogd en verstevigd met zandzakjes.”