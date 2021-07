Wateroverlast zorgt voor verkeershinder: bekijk hier waar

Onze weerman legt haarfijn uit wat de enorme zondvloed verklaart, en waarom onze zomers steeds extremer worden

14 juli Nee, dit kan niet langer een typisch Belgische kwakkelzomer genoemd worden. Zelfs zonder de zondvloed in Limburg en Luik is er zelfs in de meer ‘gespaarde’ delen van ons land met zo’n 220 liter (per m²) al evenveel neerslag gevallen als in een ganse zomer samen. En ja, ook de klimaatverandering zit daar voor iets tussen: “Die veroorzaakt de weerfenomenen niet, maar versterkt ze wel”, zegt onze weerman David Dehenauw. “Nu al voor de derde opeenvolgende maand is er meer regen gevallen dan normaal.”