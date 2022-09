Watermaatschappijen roepen op om Maas als bron van drinkwater beter te beschermen

INTERVIEW. Hydroloog Patrick Willems over de aanhouden­de droogte: “Misschien moeten fabrieken in september productie afschake­len”

Waarom voelen we in ons land de droogte zo hard toeslaan? Waar is al ons grondwater gebleven? Wat staat ons nog te wachten als overvloedige regen uitblijft? Maar ook: welke maatregelen zijn nodig om extreme droogte in de toekomst te voorkomen? Hydroloog Patrick Willems (52) legt uit dat niet alleen maar de warme zomer het probleem is: “Regenwater moet niet in de riool, maar in de bodem. Dat zijn we vergeten.”

8 augustus