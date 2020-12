“Wat zou dit land een pak saaier zijn als men ons voortaan altijd regels zou opleggen en wij ons daar ook nog eens aan zouden houden”

Nog nooit zijn we zo braaf geweest. Al meer dan een maand zijn we collectief netjes voor middernacht thuis. We gaan keurig in een rijtje staan bij alles wat we doen. En iemand een kus op de wang geven, voelt bijna even spannend als vreemdgaan was in 2019. Klap op de vuurpijl: uit onze enquête blijkt nu ook dat een grote meerderheid zich — ondanks het initiële gemor — tijdens de eindejaarsfeesten zal houden aan de maatregelen. Dat is op dit moment een goede zaak: zonder de juiste regels valt ons gezondheidssysteem omver. Maar laten we hopen dat in 2021 niet blijkt dat corona ook ons Belgische DNA heeft aangetast. Want wat zou dit land een pak saaier zijn als men ons voortaan áltijd regeltjes zou opleggen en wij ons daar — stel je voor — ook nog eens aan zouden houden.