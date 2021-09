Wat zijn ‘savatten’? En is West-Vlaams het oudste Nederlands? De leukste vragen over het Vlaamse dialect beantwoord

Onze mening over dialectsprekers kan bijzonder hard zijn: ze zijn ruw, onbeschaafd en lomp. En toch vinden we het charmant als we iemand blaffeture, carnassière of poepescheetje horen zeggen. Vier wetenschappers vonden de materie zo intrigerend dat ze een lijvig boek schreven over het dialect in Vlaanderen. Bestaan er echt meer dan vijftig woorden voor motregen? Is West-Vlaams het oudste Nederlands? Wat zijn savatten? Wij pikten enkele van de leukste vragen er voor u uit.