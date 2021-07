Wat zijn de partijstandpunten over de hongerstakers?

De PS en Ecolo dreigen ermee uit de federale regering te stappen zodra iemand van de meer dan 400 hongerstakende mensen zonder papieren in Brussel zou overlijden. Aan Vlaamse kant gaat geen enkele regeringspartij daarin mee, ook Vooruit en Groen niet. MR verzet zich eveneens tegen de demarche van PS en Ecolo en tegen de eis van de hongerstakers voor een collectieve regularisatie. De partijstandpunten in dit dossier op een rijtje.

CD&V

Het bevoegde regeringslid in deze zaak is CD&V’er Sammy Mahdi, die staatssecretaris voor Asiel en Migratie is. Mahdi heeft van dag 1 gezegd dat er van een collectieve regularisatie, de belangrijkste eis van de hongerstakers, absoluut geen sprake kan zijn. Het standpunt van CD&V is dat dit onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van andere mensen zonder papieren die niet tot zulke acties overgaan maar de Belgische wetgeving volgen.

De partij wil wel in dialoog gaan met de actievoerders. Mahdi spoort de hongerstakers van in het begin ook aan om gebruik te maken van hun recht om hun asielaanvraag individueel te laten behandelen. De staatssecretaris creëerde inmiddels een neutrale zone voor de hongerstakers en stelde een speciale gezant aan om te bemiddelen.

“Een regering doen vallen is absoluut geen goed idee”, zei CD&V-voorzitter Joachim Coens over het dreigement van PS en Ecolo. Coens vindt dat een gedwongen ziekenhuisopname van hongerstakers van wie de gezondheid kritiek is, zeker aan de orde is om hun leven te redden. Sommige hongerstakers weigeren sinds vrijdag ook te drinken, waardoor hun toestand gevaarlijk achteruitgaat.

Staatssecretaris Mahdi wees al op de bestaande medische procedures. “Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringend medische behandeling nodig. Zij kunnen daarnaast ook beroep doen op de bestaande verblijfsprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen”, aldus Mahdi.

Open Vld

Open Vld levert met Alexander De Croo de premier van de federale regering. Groen riep afgelopen weekend samen met PS en Ecolo de eerste minister op om het dossier naar zich toe te trekken, maar leek daar vanochtend op terug te komen. Net als CD&V is Open Vld gekant tegen een collectieve regularisatie. De Croo zei over het dreigement van PS en Ecolo dat “een regeringscrisis het laatste is wat we nodig hebben”, verwijzend naar de desastreuze gevolgen van het noodweer vorige week.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert noemde de dreigementen “onverantwoord” en “onbegrijpelijk”. “Zeker op een moment dat de helft van Franstalig België in puin ligt”, voegde hij er in Terzake aan toe. Een collectieve regularisatie komt er niet, oplossingen op individuele basis volgens de bestaande regels kunnen wel, is het standpunt van Open Vld.

Als premier is De Croo de eerste behoeder van het afgesloten regeerakkoord en daarin is een collectieve regularisatie niet opgenomen omdat er geen eensgezindheid over was. De premier wil het dossier niet zelf in handen nemen en behoudt het volste vertrouwen in zijn staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi.

Groen

De partij van voorzitter Meyrem Almaci riep premier De Croo dus op het dossier naar zich toe trekken en uit handen te nemen van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Vandaag klonk Kamerfractieleider Wouter De Vriendt al gematigder. Ontslagen zijn voor hem niet aan de orde. Hij vindt wel dat Mahdi “kostbare tijd heeft verloren” en dus te laat in actie is geschoten, maar hij ziet nu “hoopvolle signalen”. Groen volgt de Franstalige zusterpartij Ecolo niet en is geen voorstander van een collectieve regularisatie. De partij vindt dat de dossiers individueel moeten worden beoordeeld. Groen roept de hongerstakers ook op om in te gaan op de bemiddelingspoging. Hoofdzaak is, zoals bij alle partijen, om mogelijke slachtoffers te vermijden.

Vooruit

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau volgt zusterpartij PS helemaal niet in dit dossier. Over het dreigement van de PS-ministers zei Rousseau zelfs aan onze krant: “Op basis van chantage voor een bepaalde groep de regels aanpassen, ligt voor ons ook moeilijk”. Rousseau was scherp voor zijn socialistische collega’s: “Zij kiezen voor de schijnwerpers, wij werken achter de schermen aan een oplossing.” Vooruit is geen voorstander van een collectieve regularisatie. “Inhoudelijk blijven we bij een beoordeling van geval per geval, waardoor de situatie zo snel mogelijk ontmijnd kan worden”, aldus Rousseau.

Ecolo

Samen met de Franstalige socialisten zorgde Ecolo voor hoogspanning in de Vivaldi-coalitie met het dreigement om hun ministers uit de federale regering terug te trekken, als er een dode zou vallen bij de hongerstakende sans-papiers. “We kunnen ons geen nieuwe crisis veroorloven”, klonk het vandaag minder fors bij covoorzitter Jean-Marc Nollet. “De zaken zijn gecommuniceerd aan de premier en dat had zo moeten blijven.”

PS

De andere partij die “geen deel wil uitmaken van een regering die hongerstakers laat sterven” en zelfs bereid is de regering daarover te laten vallen. “Ik denk niet dat er een crisis binnen de regering is”, probeerde PS-voorzitter Paul Magnette vanochtend te milderen op RTBF-radio. Hij beweert nu vooruitgang te zien in het dossier sinds het dreigement van zijn partij. Hij verwees naar het aanstellen van een bemiddelaar. “We vragen aan de slag te gaan met alle mogelijke wettelijke middelen. Wij vragen geen massale regularisatie”, aldus nog de PS-voorzitter.

MR

“De PS en Ecolo hebben de hongerstakers de baas van de regering gemaakt. Wat als een van hen zelfmoord pleegt? Gaan we dan in lopende zaken, terwijl half Wallonië in puin ligt?”, klinkt het bij de Franstalige liberalen in De Tijd.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez twitterde zijn “volledige steun” aan Sammy Mahdi. “Dit is een menselijk drama, maar hongerstaking kan nooit een onderhandelingsmiddel zijn”, aldus Bouchez. “Wat echt onmenselijk is, is mensen doen geloven dat regels kunnen worden aangepast volgens omstandigheden”, tweette Bouchez.

Vlaams Belang

Oppositiepartij Vlaams Belang roept Mahdi op niet toe te geven aan de “chantagepolitiek” van de hongerstakers. Voor fractieleider Barbara Pas moet de politie ingrijpen en moeten de hongerstakers “gecolloqueerd en verzorgd worden”. “Na hun herstel moet er werk gemaakt worden van hun uitzetting”, aldus Pas. Het dreigement van de PS noemt Pas “ronduit immoreel gedrag”.

N-VA

De N-VA die weliswaar niet in de federale regering zit, is opvallend stil over dit dossier. N-VA-fractieleider Peter De Roover zei wel over het dreigement van PS en Ecolo dat het “in deze omstandigheden noodzakelijk is dat de premier in de Kamer uitleg verschaft bij de publieke onenigheid in zijn regering”.

Partijgenoot Theo Francken liet afgelopen weekend weten dat Mahdi gewoon de wet toepast. Begin deze maand tweette Francken, begripvol voor Mahdi: “Ik heb zelf ook hongerstakers gekend, dichtgenaaide monden incluis. Ik wens het geen beleidsmaker toe. Vreselijk moeilijke beslissingen.”