Wat zijn de gevolgen voor Marc Coucke en co nu ze schadevergoeding van kwart miljard moeten betalen?

Marc Coucke en het financieel consortium rond Waterland moeten samen een schadevergoeding van 266 miljoen euro betalen aan het Amerikaanse Perrigo. Het gevraagde bedrag is een peulschil in vergelijking met de 1,9 miljard euro die de Amerikanen van Coucke en co hadden geëist. Wat zijn de gevolgen voor Coucke? Financieel expert Paul D’Hoore legt uit in VTM NIEUWS.

D’Hoore liet weten dat de beslissing van het arbitragecentrum allesbehalve verrassend is. “Je kon van in het begin makkelijk voorspellen dat de beslissing ergens tussen de uitersten in zou liggen. De 1,9 miljard die geëist werd, zou niet toegewezen worden. Aan de andere kant heeft Coucke zelf ook hoog ingezet aangezien hij een tegenclaim heeft ingediend. Dat waren de twee uitersten, en ergens halverwege komt men terecht als men een arbitrageprocedure aangaat”, aldus D’Hoore.

Quote Waarschijn­lijk zal Coucke erop wijzen dat Perrigo 1,9 miljard euro vroeg en nu enkel het gereser­veer­de bedrag van 250 miljoen euro krijgt met nog wat drinkgeld (16 miljoen euro) daarbij Paul D’Hoore, Financieel expert

Geblokkeerde rekening

Coucke moet nu zelf 133 miljoen euro terugbetalen aan Perrigo. Volgens D’Hoore zal dit geen probleem vormen voor hem, aangezien het geld reeds op een geblokkeerde rekening staat. “Bij dergelijke transacties wordt de som nooit in één keer volledig betaald. Er wordt altijd 10% van het totale bedrag op een geblokkeerde rekening geplaatst voor moesten er zich onregelmatigheden voordoen, zoals in dit geval gebeurd is. Er stond dus 250 miljoen euro opzij, daar moet nu nog 16 miljoen euro bijgelegd worden.” Het grote verschil is wel dat Coucke (de helft) van die 250 miljoen euro niet langer terug zal zien.

Voor zover bekend is het nog nooit eerder gebeurd dat een Belgisch bedrijf of Belgische zakenman zo'n gigantische boete moest betalen. Bij veel voorgaande rechtszaken is het uiteindelijke bedrag van de boete immers niet bekend. “Het speciale aan deze zaak is dat we onder meer het specifieke bedrag kennen. Doordat Perrigo beursgenoteerd is, voelde het bedrijf zich verplicht om toch enige informatie te verschaffen. Normaal worden gelijkaardige rechtszaken immers altijd achter gesloten deuren beargumenteerd. Het oordeel wordt dan altijd in vertrouwelijkheid geveld”, aldus D’Hoore.

16 miljoen euro “drinkgeld”

Volgens D’Hoore zal Coucke geen grote reputatieschade oplopen aan dit voorval. “Ik denk dat Coucke als overwinnaar naar buiten zal komen. Waarschijnlijk zal hij erop wijzen dat Perrigo 1,9 miljard euro vroeg en nu enkel het gereserveerde bedrag van 250 miljoen euro krijgt met nog wat drinkgeld (16 miljoen euro) daarbij. Ik verwacht dat hij zich opgelucht, maar enigszins ook een stukje winnaar zal voelen in dit verhaal.”

