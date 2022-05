Wat zijn apenpokken? En hoe geraak je er ook weer van af? Virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst leggen uit

In verschillende landen duiken er mensen op die besmet zijn geraakt met het apenpokkenvirus. Dat is het kleinere broertje van de pokken die wij kennen. Ook in ons land zijn er al mensen besmet geraakt met het virus. Maar wat zijn apenpokken precies? Hoe kan je ze krijgen? En wat kan je eraan doen eenmaal je besmet bent? Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht beantwoorden jouw vragen.

Moeten we ons zorgen maken?

“Het gaat eerst en vooral nog altijd om een zeldzame aandoening”, legt Van Gucht uit. “Wereldwijd is men nu op zoek naar gevallen en dan zie je dat plots hard stijgen. Wie zoekt, die vindt. We zijn nu heel alert, waardoor besmettingen snel gerapporteerd worden. Bovendien is het iets dat je vrij gemakkelijk kan controleren. Eigenlijk heb je er geen vaccin voor nodig.”

“Het apenpokkenvirus is ook niet heel besmettelijk. Er is nauw contact nodig. Je gaat het niet oplopen op café of in de bioscoop”, legt de viroloog uit.

Aan welke symptomen kan je apenpokken herkennen?

“De symptomen van apenpokken beginnen met koorts, onwel zijn, en wat later komen die blaasjes op de huid”, aldus de viroloog. “Die blaasjes worden eerst groter en vullen zich met een helder vocht. Daarna gaat het er wat uitzien als een zweertje. Uiteindelijk komt er een korstje op en wat later valt dat korstje eraf.”

Hoe zit het met de incubatietijd? “De incubatietijd - dus de tijd tussen geïnfecteerd worden en het begin van de symptomen - is gemiddeld 12 à 13 dagen, met een beetje spreiding daarop”, zegt Van Ranst.

Maar hoe loop je dan het apenpokkenvirus op?

“Het apenpokkenvirus is een virus dat al decennia gekend is. Het komt vooral in Centraal- en West-Afrikaanse landen voor”, aldus Van Ranst. “Men kan dat krijgen door contact met besmette dieren. Ook knaagdieren kunnen dat virus overdragen. De West-Afrikaanse vorm heeft een mindere dodelijkheid dan de Centraal-Afrikaanse vorm.”

Hoe besmettelijk is het apenpokkenvirus?

“Dit is een virus dat je kan opdoen wanneer je in nauw contact komt met mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus - of met lichaamsmateriaal van die mensen”, legt Van Ranst uit.

“Dit is redelijk besmettelijk. “De besmettingskansen in een westerse context kunnen we nu nog niet geweldig goed inschatten.”

Kan je het virus oplopen door een hand te geven?

“Eigenlijk niet”, stelt Van Gucht. “De enige manier waarop dat een risico zou kunnen zijn, is wanneer de persoon die jou een hand geeft van die zichtbare pokken zou hebben en dat je zelf letsels zou hebben op je hand (bijvoorbeeld een gescheurde huid). Maar het lijkt me allemaal niet zo waarschijnlijk.”

De overheid waarschuwt intussen voor de Gay Pride. Is er ook een objectief argument om aan te nemen dat het zich in deze groep mensen (homo’s) sneller zou verspreiden?

“We zien nu dat er vooral veel gevallen zijn bij mannen die seks hebben met mannen”, zegt Van Gucht. “Het is een zeer internationale gemeenschap, en met al die festivals reist men nu van het ene land naar het andere. Het is een mix van factoren. Het is vooral zaak om goed te sensibiliseren. Maar dit virus kan zich ook op andere manieren verspreiden (bijvoorbeeld binnen een huishouden).”

Wie besmet geraakt met het apenpokkenvirus kan enkele weken last hebben. Maar wat kan je doen eens je effectief besmet bent?

“Wanneer men besmet is met dit virus, dan hoort men dat aan de huisarts te melden”, zegt Van Ranst. “Waarschijnlijk zullen er dan ook stalen afgenomen worden, die vervolgens in een labo onderzocht worden.”

“Ondertussen moet je in strikte isolatie blijven, geen contact hebben met andere mensen of dat zo veel mogelijk vermijden, zodanig dat dit virus niet verder overgedragen wordt”, besluit de viroloog.

Volledig scherm Steven Van Gucht en Marc Van Ranst © VTM NIEUWS/ HLN LIVE