Wat wordt onze vaccinatiestrategie? “Minstens 70 procent van de Belgen moet overtuigd worden”

Geen enkele Belg zal 'onder dwang' een spuit tegen Covid-19 moeten laten zetten. "We gaan niet met verplichtingen zwaaien", zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren na afloop van de Interministeriële Conferentie waaraan ook zijn zeven regionale collega's deelnamen. "We gaan de mensen zeer goed informeren en rekenen op hun gezond verstand. Het is normaal dat er scepsis is, maar we zullen ervoor zorgen dat de vaccins die wij toedienen aan de strengste eisen beantwoorden." Een goede campagne zal alvast nodig zijn, want er werd ook een cijfer naar voren geschoven: zeker 70% van de Belgen - op z'n minst 8 miljoen mensen - zou zich moeten laten inenten met één van de vaccins die ons land vanaf volgend voorjaar in de diepvriezer zal hebben liggen. "Dan pas hebben we genoeg mensen die beschermd zijn om de hele groep te beschermen", zei Vandenbroucke nog. Volgens viroloog Johan Neyts, die met zijn team aan het Rega Instituut in Leuven ook aan een vaccin werkt, "moet dat lukken".