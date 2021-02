Wat willen de jongeren zelf? We laten er 18 aan het woord: “Dat vaccin staat niet op één, wij willen vooral onze vrienden zien”

N-VA-fractielei­der De Roover: “Wilmès vroeg nog volmachten, De Croo grijpt ze gewoon”

31 januari "Het is onbegrijpelijk dat de eerste minister blijft stellen dat de juridische basis van de huidige maatregelen niet in vraag wordt gesteld," reageert N-VA-fractievoorzitter in de Kamer, Peter De Roover, op de verklaringen van premier Alexander De Croo. Die stelde in De Zevende Dag dat de juridische basis van de coronamaatregelen niet in vraag gesteld wordt. Voor hem "moeten we best geen juridische onzekerheden toevoegen" aan de onzekerheden die bij de mensen nu al wegen.